Pourquoi le gin est-il revenu autant à la mode ?

L'expert, qui a travaillé 27 ans chez Pernod Ricard, en a justement une belle à narrer avec Amazzoni Gin, le tout premier craft gin du Brésil. Deux amoureux du spiritueux blanc, à l'origine d'un club de dégustation dédié aux cocktails à base du breuvage, ont l'ambition en 2015 de mettre en lumière le terroir amazonien en sourçant localement des ingrédients afin d'aromatiser un élixir élaboré dans le premier alambic en cuivre du pays de Pelé. Cacao, noix brésilienne, racines de cipo cravo (d'habitude utilisées comme analgésique en médecine), feuilles géantes de nénuphars victoria regia mais aussi maxixe, une sorte de concombre...

On déguste le poumon vert du monde en une seule et même gorgée. C'est frais, c'est aromatique et cela réveille les papilles !