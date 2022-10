Pourquoi le foie gras risque de coûter plus cher à Noël.

Voilà plusieurs années que les producteurs de foie gras font face à différents épisodes de cette infection virale. Ils n'ont ainsi pas eu d'autre choix que de puiser dans leurs réserves pour servir le marché.

Entre 2019 et 2021, la production de foie gras a reculé de l'ordre d'un tiers. L'année dernière, l'offre de foie gras cru représentait précisément 11.972 tonnes. Par comparaison, le marché du foie gras français distribué sur le territoire s'élevait à 20.540 tonnes en 2015. En 2022, la courbe baissière ne s'est pas inversée et la production aborde même un recul historique, évalué entre 30% et 35% sur une année.

Les producteurs ont pourtant contenu la diminution en intégrant les canards femelles à la filière. Mais si l'on ne peut pas évoquer de pénuries pour les prochaines fêtes de fin d'année, l'offre n'en restera pas moins limitée.