Pourquoi le FMI exhorte-t-il le Salvador d’abandonner le bitcoin comme monnaie officielle ?

Dès que le président du Salvador avait annoncé vouloir ériger le bitcoin comme monnaie officielle, le FMI s’était montré réticent, au même titre que la Banque Mondiale. Mais ce 25 janvier le FMI a publié son rapport annuel sur la situation économique du Salvador. On peut y lire que, si une contraction de 7,9% de l’économie salvadorienne avait été observée en 2020, cette dernière avait monté de 10% en 2021. Pour 2022, le FMI table sur une croissance de 3,2%. Le pays répondit rapidement après l’interruption de 10 années croissance causée par la pandémie. Le FMI constate ce début d’embellie grâce à une demande extérieur "robuste", des envois de fonds "résilients" et une "bonne gestion" de la pandémie.

Mais le FMI met en garde : selon lui, l’utilisation du bitcoin comme monnaie officielle comporte des "risques importants" pour la stabilité et l’intégrité financières "et la protection des consommateurs". C’est pourquoi le conseil d’administration du FMI exhorte les autorités salvadoriennes "à réduire la portée de la loi bitcoin en supprimant le statut légal du bitcoin". "Certains administrateurs ont également exprimé leur inquiétude quant aux risques associés à l’émission d’obligations adossées au bitcoin", ajoute le rapport. "Des vulnérabilités de la dette publique sont apparues. Les déficits budgétaires persistants et le service élevé de la dette entraînent des besoins de financement importants et croissants", conclut le rapport.

"Bitcoin City"

Le président Nayib Bukele est un fervent promoteur de la cryptomonnaie, on l’a compris. Sous son gouvernement, 1630 bitcoins ont ainsi été acquis avec des fonds publics et le chef de l’État a aussi annoncé l’émission d’un milliard de dollars d’obligations en bitcoins. Fin novembre, il a également indiqué vouloir bâtir "Bitcoin City", une nouvelle ville alimentée par l’énergie d’un volcan et financée par de la dette en cryptomonnaie.

Le gouvernement salvadorien est en négociations avec le FMI pour un prêt de 1,3 milliard de dollars pour assainir sa dette. Le gouvernement espère notamment obtenir 400 millions de dollars de prêt de la Banque mondiale, 400 millions de la Banque interaméricaine de développement (BID) et 200 millions de la Banque centraméricaine d’intégration économique (BCIE). Tous ces prêts dépendent d’un accord avec le FMI.