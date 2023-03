Pourquoi le film d’horreur "Winnie-the-Pooh : Blood and Honey" est interdit à Hong Kong ?

Mais qu’a bien pu faire Winnie l’ourson à la Chine pour être considéré persona non grata ? Dans le film d’horreur "Winnie-the-Pooh : Blood and Honey", l’ourson friand de miel et son ami Porcinet se transforment en tueurs sanguinaires, après avoir été abandonnés par Jean-Christophe. Si cette version sanglante peut paraître très éloignée de l’univers tout mignon de départ et peut étonner, ce n’est pas la raison de son annulation à Hong Kong.

C’est le distributeur du film, VII Pillars Entertainment, qui a annoncé cette mauvaise nouvelle via ses réseaux sociaux : "C’est avec grand regret que nous annonçons que la sortie de Winnie-The-Pooh : Blood and Honey à Hong Kong et Macao le 23 mars a été annulée. Nous sommes sincèrement désolés pour la déception et les désagréments occasionnés", peut-on lire sur une publication Instagram. Malgré les nombreuses projections prévues, aucune raison n’a été évoquée concernant ces annulations. Sur son compte Instagram, l’organisateur Moviematic avait expliqué les annulations pour "des raisons techniques".