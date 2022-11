Pourquoi le film "Close" de Lukas Dhont divise-t-il la critique en France ?

Close de Lukas Dhont est plébiscité partout. L'histoire d'une amitié qui se détériore, influencée par la propre expérience du cinéaste, "mais en ne sombrant jamais dans le nombrilisme" estime Hugues Dayez, transporte aussi par une réalisation épurée, appuyée plus par les jeux de regards que sur d'interminables dialogues. Le film reçoit autant les faveurs de la critique belge, le Grand Prix du jury du Festival de Cannes, que des nominations étrangères et a l'ambition d'être primé aux Oscars et pourtant... la critique française se montre quant à elle plus partagée. Pourquoi cette dissension ?

"Il est perçu comme l'enfant prodige qui reçoit trop de prix trop vite" analyse le critique cinéma de la RTBF, un peu comme l'a été le Québécois Xavier Dolan. Autre critique proférée à son encontre, le film tomberait dans le mélodramatique. "Ce qui gêne les critiques français est justement qu'on ne dit pas assez les choses, cela n'est pas assez axé sur le dialogue. En fait, dans le cinéma français, quand c'est bien dialogué, ils sont contents alors qu'ici on filme des images, des ambiances".