Pourquoi le film "28 jours plus tard" a marqué le cinéma d’horreur ?

28 jours plus tard (d’où le nom du film), Jim (incarné par Cillian Murphy), coursier de son état, se réveille du coma dans ce monde post-apocalyptique peuplé de zombies… La base ! Des zombies mais pas n’importe lesquels ! Car oui, les zombies de Boyle ne sont pas vraiment morts. Ils sont vivants et infectés (Boyle préfère d’ailleurs le terme "infectés" à celui de "zombies"), et surtout, ils courent incroyablement vite. Ils sont porteurs d’une maladie qui fait que leurs yeux sont injectés de sang et que leur bouche saigne tout le temps (même que parfois, ils vomissent du sang).

Le rôle des zombies était tellement physique que les acteurs les incarnant étaient de vrais athlètes, selon la volonté de Boyle. On est en effet très loin des lambins qu’on voit apparaître dans The Walking Dead par exemple. Vu qu’ils sont vivants, ce ne sont pas les décérébrés auxquels on est habitués dans les films ou séries du genre. Au contraire, ils sont même assez intelligents, et surtout, très violents.

Il faut au passage noter que le pari était risqué à l’époque pour Danny Boyle parce qu’au début des années 2000, les zombies n’étaient pas si bankables qu’ils le sont aujourd’hui.

Toujours est-il que le film a fait un carton un peu partout dans le monde. Alors, la question d’une suite a forcément été envisagée. Mais vu le succès mondial du premier volet, il n’était pas question de se précipiter sur un second volet qui aurait pu entacher la réputation du premier. Il fallait aussi voir dans quel espace-temps allait s’incruster ce second opus : allait-il raconter ce qui s’était passé avant le réveil de Jim ou au contraire, allait-il se concentrer sur la suite de l’épidémie ? Vu le titre du film, 28 semaines plus tard, on se doute que c’est la seconde option qui a été retenue.

Cependant, Danny Boyle n’a pas réalisé ce second opus. En raison de son engagement sur le film Sunshine, il a été contraint de passer le flambeau à un Espagnol, Juan Carlos Fresnadillo, réalisateur du film Intacto qui avait beaucoup plu à Danny Boyle. Ce dernier est tout de même resté producteur exécutif du second opus, et a donc un peu eu son mot à dire dans l’histoire. Ce qui fait qu’aujourd’hui, il reste légitime pour lui de tourner le 3e opus.