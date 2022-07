Pourquoi le détecteur de matière noire le plus puissant du monde n’en a toujours pas trouvé ?

Dans le Dakota du Sud (USA), le détecteur de matière noire le plus puissant du monde est à la recherche de cette théorie physique qui n’a pas encore pu être prouvée. Où est la matière sombre ?

Selon la théorie actuelle la plus acceptée, la matière noire existe (entre autres) pour garder les galaxies et leurs composantes ensemble pour que rien ne s’éparpille dans l’univers. Sans elle, nous ne pourrions pas exister et notre univers ne serait en rien ressemblant à ce qu’il est. Cependant, si la théorie se tient, aucun instrument n’a pour l’instant pu en détecter… C’est un des plus grands mystères scientifiques et astronomiques de notre époque.

Récemment, en Australie, un détecteur de matière sombre, à ondes acoustiques à cristal de quartz, a détecté des signaux que les scientifiques ne s’expliquent pas, il n’y a toujours pas trace de matière noire !