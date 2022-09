Pourquoi le début de l’automne ne tombe pas le 21 septembre cette année ?

Le début du printemps ou de l’automne correspond à l’équinoxe, c’est-à-dire le moment où le jour et la nuit ont exactement la même durée. Ce phénomène arrive 2 fois lors de l’orbite de la Terre autour du soleil.

Pour que les équinoxes tombent chaque année à la même date, il faudrait que la rotation de la Terre ne varie pas et que sa révolution autour du Soleil dure 1 an tout pile. Et ce n’est pas le cas.

En effet, si une année compte 365 jours, la révolution de la Terre autour du Soleil s’effectue précisément en 365 jours 5h48 minutes et 45 secondes. Cela entraîne donc un décalage qui est corrigé par les années bissextiles comptant 366 jours.