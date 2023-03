Pourquoi le cresson de fontaine n’est pas l’aliment le plus sain du monde, comme l’affirme une étude ?

En 2014, une étude avait fait grand bruit sur les réseaux et dans de nombreux médias, prétendant que le cresson de fontaine serait l’aliment le plus sain du monde. Mais est-ce vraiment le cas ?

Avec un score de 100/100 sur l’échelle développée par des chercheurs de l’Université William Paterson dans le New Jersey, le cresson de fontaine serait l’aliment "le plus sain du monde". L’étude, publiée à l’époque dans la revue scientifique Preventing Chronic Disease, avait analysé 47 fruits et légumes (sur les centaines qui existent dans le monde, on est sur une sélection très restreinte) et les avait classés selon les nutriments essentiels qu’ils contiennent.