Lorsque la journée est plus avancée, le soleil est plus bas sur la ligne d’horizon et prend une teinte orangée. Les rayons du soleil qui passent dans un système de nuages fortement remplis d’eau sont filtrés. Les grosses gouttes de pluie et la grêle dispersent tout sauf les longueurs d’onde bleues, la combinaison de la lumière jaune/rouge (du soleil de fin de journée) et bleue (produite par le nuage) donne alors du vert. C’est en tout cas la théorie actuelle car les experts en optique atmosphérique ont encore quelques incertitudes sur le processus global, comme le souligne le Washington Post.

Au-delà de ce phénomène visuel impressionnant, la région a été secouée par des tempêtes, laissant des milliers de personnes sans électricité.