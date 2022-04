Pourquoi le chocolat est-il toxique pour nos animaux de compagnie ?

A l’approche de Pâques, synonyme de chasse aux œufs en chocolat dans le jardin, redoublez de vigilance auprès de vos animaux de compagnie. Le chocolat est hautement toxique pour les chiens, les chats, les rongeurs et même les chevaux. Bénédicte Flament, vétérinaire, vous explique pourquoi dans Le 6/8.

Le cacao est toxique pour nos animaux car contient une molécule appelée théobromine. Un composant appartenant à la même famille chimique que la caféine et que la théophylline (issue des feuilles de thé).

Si l’humain parvient à métaboliser parfaitement ces alcaloïdes, ce n’est pas le cas de nos animaux qui sont dépourvus de mécanisme permettant leur digestion. En d’autres mots, ils sont incapables d’éliminer cette molécule qui s’accumule dans leur organisme et qui développe sa toxicité.

Plus le chocolat sera riche en cacao (plus il est noir), plus il est toxique pour l’animal. En pratique, 1 gr de chocolat noir ou 10 gr de chocolat au lait par kilo de poids vif de l'animal est dangereux, voire mortel. Soit pour un chien de 10 kg, 10 grammes de chocolat sont toxiques.