Pourquoi le Burger Quiz d’Alain Chabat a-t-il tant marqué nos esprits ?

Le hashtag #BurgerQuiz a été fameusement employé le week-end dernier. Pour cause, Alain Chabat, son créateur (qu’on ne présente plus), a co-présenté le ZEevent 2022, un événement de rentrée de la plateforme Twitch. Objectif de la soirée : récolter des fonds pour une association. Si en plus, on peut faire revenir le présentateur d’un jeu télévisé culte qui nous manque, on ne dit pas non ! Mais au fond, pourquoi le jeu télévisé Burger Quiz a tant marqué nos esprits ?