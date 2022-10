Ces divers engagements que doivent prendre les fabricants ne doivent surtout pas être un prétexte pour afficher des prix plus élevés. 54% estiment que les articles bio sont trop onéreux par rapport aux bénéfices qu'ils apportent (en hausse de deux points sur un an). Le grand expert du sujet, Xavier Terlet, avait justement abordé cette question : "Aujourd'hui, nous sommes en train de tuer le bio parce qu'on le vend trop cher ! Prenez le yaourt Danone vendu par quatre. Le même estampillé de la mention bio est deux fois plus cher au kilo ! Le consommateur ne comprend plus pourquoi il y a une telle différence et cela se traduit par une baisse d'achat. Je ne dis pas qu'il n'y a plus d'avenir pour le bio. Il y a de l'avenir pour un bio discount simple et pas cher, qui affiche d'autres valeurs ajoutées : le local et le respect du bien-être animal."

Le cabinet NielseniQ a fait les comptes : un panier bio peut coûter 45% plus cher qu'un même panier qui comprend des produits conventionnels et basiques tels que du dentifrice, du beurre, des madeleines ou encore des yaourts et des coquillettes. Les consommateurs ont déjà trouvé le moyen d'être des "consomm'acteurs" en achetant par exemple des œufs de plein air qui s'avèrent moins chers : 1,69 euro la boîte de six contre 2,45 euros en bio. Ils ont ainsi la preuve qu'on n'a pas besoin de dépenser plus pour obtenir des produits à valeur ajoutée.