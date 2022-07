Pourquoi le binchotan va révolutionner nos barbecues estivaux ?

À la carte du restaurant Les Mérovingiens du chef étoilé Jacky Ribault, situé à Noisy-le-Grand, on pouvait apercevoir au début du printemps un intitulé de plat qui laissait perplexe : "Escalope de foie gras au binchotan". Le chef a choisi une cuisson douce pour snacker le foie gras. Et pour ce faire, il a opté pour un charbon qui a la particularité de chauffer doucement et lentement grâce à une combustion très longue : le binchotan.

Le mets délivre une subtile saveur fumée tandis que son moelleux est préservé.

Originaire des forêts japonaises, ce bois de chêne blanc de l'espèce ubamegashi fait partie intégrante de la culture culinaire nippone depuis plusieurs siècles. Au pays du Soleil levant, on cuit les fameuses yakitoris (brochettes de poulet, canard et légumes) à l'aide du binchotan soit dans un barbecue japonais, soit directement sur la braise. Dans le deuxième cas, la chair est cuite quasiment instantanément. Mieux, elle ne brûle pas ! Voilà une explication qui paraît presque invraisemblable.

En fait, le binchotan n'émet pas de dioxyde de carbone. Ce charbon végétal actif ne produit que très peu de fumée et ne dégage aucune odeur. C'est la solution pour ceux qui rêvent d'un barbecue sans jouir d'un espace extérieur chez eux ! Ou pour ceux qui ont troqué leur barbecue habituel contre la plancha, sensibles aux messages de santé publique. La formation de gaz et de fumée mais aussi la combustion des protéines lors de l'utilisation de notre barbecue produisent en effet des substances reconnues comme cancérigènes par l'Organisation mondiale de la santé et le Centre international de recherche sur le cancer.