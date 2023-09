En 2001, fort du succès de son personnage, Zep décide de surfer sur la vague et de sortir le Guide du zizi sexuel. Un guide à l’adresse des enfants des enfants dès 9 ans, et dont la mission est de parler de sexualité et d’amour avec humour et surtout dédramatisation. 20 ans plus tard, après 1,5 million d’exemplaires vendus, le succès est toujours au rendez-vous et les éditions Glénat ont décidé en 2020 de sortir une réédition du guide avec des contenus inédits.