Pourquoi le 20 avril est la journée internationale du cannabis ?

L’histoire se passe en 1971 et a pour héros cinq lycéens californiens : Steve Capper, Dave Reddix, Jeffrey Noel, Larry Schwartz et Mark Gravich.

Comme le raconte le LA Times, souvent après l’école et les activités des uns et des autres, les compères se retrouvaient pour partir à la recherche d’aventure. Un moyen de se mettre au défi de remplir leurs après-midi à découvrir de nouvelles expériences et de nouveaux lieux. Il y avait deux règles pour des sorties : "ils devaient aller dans un nouvel endroit et les participants devaient fumer du cannabis". Le groupe s’est surnommé les Waldos et a donné à leur "chasse au trésor" le nom de code 420. Pourquoi ? Très simplement car c’était l’heure à laquelle ils pouvaient se retrouver après les cours : 16h20.