Pourquoi laisser votre téléphone en silencieux peut être mauvais pour votre santé mentale ?

Une nouvelle étude met en lumière l’augmentation d’anxiété face à un smartphone en silencieux.

Contrairement à ce que beaucoup pensent, mettre son téléphone en silencieux pour ne plus recevoir de notifications n’aideraient pas à diminuer l’anxiété. C’est en tout cas ce que des chercheurs expliquent dans leur article publié dans la revue Computers in Human Behavior.

Pour l’étude, les chercheurs ont recueilli des données auprès de 138 utilisateurs d’iPhone : 42% avaient leurs téléphones en mode vibreur, 8% en mode silencieux et 50% avec notifications actives. Les participants ont également rempli un sondage pour voir s’ils 'souffraient' de FOMO ("Fear of Missing Out" – peur de manquer quelque chose) et ont également reçu un outil pour surveiller le temps passé sur le téléphone.

Résultat : ceux dont les téléphones étaient en mode silencieux

ont tendance à décrocher leur téléphone pour vérifier les messages plus souvent que ceux dont les téléphones étaient en mode son ou vibreur

passent le plus de temps sur les réseaux sociaux par rapport à ceux dont les téléphones n’étaient pas en mode silencieux

Et pour les FOMO, le simple fait de faire taire les notifications semblait être plus "psychologiquement pénible" que pour les autres participants.

Comme les chercheurs l’expliquent dans leur article : "Nos résultats offrent de nouvelles perspectives pour comprendre la relation entre les notifications et l’utilisation du téléphone mobile, en particulier comment les signaux sonores et vibratoires des notifications atténuent l’incertitude des utilisateurs et répondent à leurs besoins de surveillance informationnelle, sociale et environnementale."