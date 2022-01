Pourquoi laisser un enfant s’ennuyer est bon pour sa santé ?

Le problème, c’est que certains parents organisent tellement d’activités pour leur enfant, qu’il ne dispose plus assez de temps libre pour développer sa créativité. Le temps libre permet à l'enfant d’apprendre à s’organiser lui-même et décider ce qu’il veut faire et ce dont il a vraiment envie. Voici une liste de certains bienfaits qu'a l’ennui sur l’enfant :

L’ennui aide à stimuler la créativité.

Ne rien avoir à faire va développer son imaginaire et sa créativité. L’enfant va pouvoir observer la réalité différemment : lorsqu’il n'a rien à faire, il va être plus attentif aux détails qui lui échapperaient, s’il était occupé. Par exemple : s’il s’ennuie et qu’il pleut, il va observer le trajet d’une goutte d’eau qui descend le long d’une fenêtre. Il pourra alors inventer toute une histoire autour de cette petite goutte d’eau.

L’ennui aide à résoudre les problèmes qu’un enfant peut ressentir.

Lorsqu’un enfant est seul, qu’il s’ennuie et qu’on ne s’occupe pas de lui, il va être à l’écoute de son monde intérieur. Il va se demander ce qu’il a envie de faire, il va s’écouter. C’est important qu’il reste seul. Il va apprendre à s’autonomiser car il devra décider par lui-même. Il sera dans le contrôle de son environnement, et cela aura un effet bénéfique sur sa confiance en lui.