Pourquoi la visite d'Olaf Scholz en Chine crée la polémique

Le marché chinois est le premier partenaire commercial de l'Allemagne depuis plusieurs années. Il est particulièrement important pour les grandes entreprises allemandes, à commencer par l'automobile.

De gros investissement allemands ont par ailleurs été faits en Chine, atteignant même un nouveau record au premier semestre de cette année.

La question pour les entreprises allemandes est de savoir si elles peuvent se permettre de renoncer à un tel marché. Un certain nombre d'entre elles remettent en cause cet engagement contrairement à d'autres, notamment les plus grosses.