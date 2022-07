Pourquoi la Terre vient de battre son record de vitesse et quelles conséquences pour nous ?

Si la milliseconde en plus ou en moins ne changera pas votre vie en vous donnant plus ou moins de temps sur Terre, elle peut avoir des conséquences sur d’autres choses que nous utilisons tous les jours.

Les GPS

Les horloges atomiques qui sont utilisées dans les satellites GPS ne tiennent pas compte du changement. Or, si la Terre tourne plus vite, elle arrive à la position X un peu plus tôt que prévu : une demi-milliseconde équivaut à 26 centimètres à l’équateur.

Les satellites GPS, vont devoir être corrigé au risque de devenir obsolètes.

Les smartphones, les ordinateurs et les systèmes de communication

Tous ces appareils se synchronisent avec les serveurs du Network Time Protocol (NTP), qui vérifient périodiquement l’heure de l’ordinateur. Le décalage de l’heure exacte pourrait provoquer des pannes dans ce système en intégrant des valeurs négatives dans un calcul qui n’en accepte pas.

La solution pourrait être soit d’arrêter les secondes intercalaires (ce que de nombreuses entreprises comme Meta ou Google aimeraient faire), soit d’en rajouter des négatives…