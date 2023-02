Pourquoi la Terre tremble ? Les plaques tectoniques expliquées aux enfants

Il y a une semaine, un violent tremblement de terre a frappé la Turquie et la Syrie, tuant plus de 30 000 personnes. Tout cela à cause des plaques tectoniques. Que se passe-t-il quand la Terre tremble ?

Les plaques tectoniques, c’est un peu comme des pièces de puzzle qui recouvrent la surface de la Terre. En tout, il y en a une douzaine.

Ces plaques bougent de quelques centimètres par an. A la longue, ces mouvements génèrent des tensions et de l’énergie. Quand il y a trop de tensions, l’énergie se propage sous forme d’ondes qui font trembler le sol. Et plus l'énergie s’est accumulée, plus le tremblement de terre est important.

Sur le territoire de la Turquie, 2 plaques différentes se touchent : la plaque anatolienne et la plaque arabique. Voilà pourquoi il y a souvent des tremblements de terre dans cette région. Les scientifiques savent que la Terre tremblera encore en Turquie.