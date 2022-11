Pourquoi la tartine tombe-t-elle toujours du côté de la confiture ?

Il y a une explication déterministe ou plutôt anthropomorphique à ce que la tartine tombe du côté de la confiture. Pourquoi ? C’est à cause de notre taille, notre taille moyenne. La hauteur des chaises et des tables fait que la tartine fera un certain nombre de tours ou demi-tours. Son action n’est pas aléatoire, elle est déterministe. Avec une table située à environ un mètre du sol, la tartine grillée fait un demi-tour. Elle tombe donc de l’autre côté. Soit, on a mis le beurre en haut et elle s’écrase côté beurre. Soit on est finaud et on a mis le beurre en bas et elle tombe du bon côté. Le problème n’est pas la tartine qui tombe toujours de l’autre côté. Non, car elle n’a pas de volonté propre. Mais c’est bien le côté sur lequel on l’a beurrée.

On croit parfois que c’est la matière (beurre, confiture) qui vient perturber la chute du corps. Non. Si la quantité de matière qui est posée sur la tartine n’est pas trop importante, cela n’influencera pas la cinétique de la chute : on peut tartiner avec du beurre, de la confiture, du Nutella… Par contre, si on tartine la moitié de la tartine, celle-ci n’est plus un corps homogène et son mouvement sera influencé.

C.Q.F.D.