Pourquoi la soucoupe d’Adamski s’est-elle imposée comme le modèle phare des ovnis ?

George Adamski était un vendeur de hamburgers sur la route qui menait à l’observatoire du mont Palomar en Californie.

Avec son petit télescope amateur, il observait régulièrement le ciel. Il affirmait avoir observé à la fin des années 40 d’énormes engins volants inconnus. Pour lui, aucun doute : il s’agissait de 'Vaisseaux de l’espace'. Il en aura la confirmation le 20 novembre 1952.

Ce jour-là, il part pique-niquer avec des amis, près de Désert Center en Californie. Il fait beau, le ciel est dégagé quand tout à coup, un énorme ovni argenté en forme de torpille passe au-dessus d’eux. Ils l’observent tous avec des jumelles et Adamski ressent à ce moment-là que quelque chose va se produire ! Et en effet, un autre appareil beaucoup plus petit, en forme de soucoupe apparaît et se pose derrière une crête montagneuse à quelques centaines de mètres. Adamski décide d’aller y voir de plus près et c’est là qu’il aurait rencontré Orthon, un extraterrestre originaire de Vénus.

Orthon est très gentil, il a une belle combinaison spatiale, de longs cheveux blonds et de beaux yeux bleus. C’est le début d’une belle amitié entre Adamski et Orthon : ils vont se voir très souvent, George va photographier de nombreuses fois la soucoupe volante d’Orthon, il va aussi la filmer, et il va même monter à bord pour faire des voyages dans l’espace, 8 ans avant Youri Gagarine, le premier homme dans l’espace…