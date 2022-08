Pourquoi la Slovénie est un exemple à suivre en matière d'écotourisme.

La Slovénie se démarque aussi par sa politique avant-gardiste en matière de zéro déchet. Et là encore, Ljubljana est érigée en modèle. Depuis 2015, la capitale slovène possède l'un des plus grands et des plus modernes centres de traitement de déchets d'Europe, grâce auquel elle peut recycler la quasi-totalité de ses détritus (98%).

La ville collecte séparément 60% de ses déchets municipaux et produit moins de 150 kg de déchets résiduels (ni compostés ni recyclés) par habitant et par an. "L’engagement de la ville d'ici à 2025 est d’atteindre les 78% de collecte séparée et de diminuer à 60 kg par an et par habitant la quantité de déchets résiduels", précise l'association Zero Waste.