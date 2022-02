Pourquoi la série "Friends" est-elle censurée en Chine ?

Les principales plateformes de streaming chinoises ont censuré l'intrigue LGBTQIA + dans la série Friends, provoquant la colère des fans sur les réseaux sociaux.

Toutes les conversations concernant Carol Willick, l’ex-femme de Ross, qui divorce après avoir compris qu’elle est lesbienne, ont été supprimées. Dans la version originale, Ross mentionne qu'"il n’y avait qu’une seule femme" pour Carol, qui le quitte pour son amie Susan Bunch, tandis que son ami Joey lui demande s’il a jamais su qu’elle était lesbienne.

Et lorsque Ross déclare : "Les femmes peuvent avoir des orgasmes multiples", les plateformes l’ont remplacé ce sous-titre chinois : "Les femmes ont des commérages sans fin"(!) alors qu’apparaissait le vrai sous-titre anglais !

Friends est extrêmement populaire en Chine avec une fanbase très fidèle. La série a fait ses débuts sur les plateformes de streaming chinoises Sohu video et iQiyi en 2012 sans aucune censure, et elle était disponible jusqu’à la fin de l’accord en 2013. Et suite à l’énorme succès de l’émission spéciale 2021 Friends : The Reunion, qui a vu le retour des six principaux acteurs, les plateformes de streaming chinoises ont acheté ensemble les droits de diffusion de l’émission. Des plateformes comme Bilibili, Tencent, Youku, Sohu et iQiyi ont commencé à diffuser l’épisode à partir de ce 11 février.

Et les fans se sont rendus sur le site de médias sociaux chinois Weibo pour protester contre cette censure, #FriendsCensored devenant le sujet le plus tendance du site. Le hashtag a reçu plus de 54 millions de vues sur le site vendredi soir, mais a ensuite été censuré par la plateforme dès le samedi matin !