Pourquoi la série Black Mirror a-t-elle autant de succès ?

L’une des particularités de la série Black Mirror est que son casting n’est jamais le même d’une saison à l’autre, ni d’un épisode à l’autre. Pas facile, dès lors, d’accrocher le public et de lui donner envie de regarder la suite quand on sait qu’on n’y trouvera jamais les mêmes acteurs.

Cependant, la production a réussi à attirer le public en invitant, ci et là, quelques acteurs bien connus ou des personnalités en vogue. C’est le cas de Miley Cyrus, dont la présence au casting de la 5e saison, avait fait couler beaucoup d'encre. Avant elle, on avait notamment pu voir Josh Hartnett ou encore Jodie Whittaker (Doctor Who)... On sait dorénavant que la 6e saison, qui arrive en juin, sera marquée par des noms tout aussi connus, comme Salma Hayek et Aaron Paul (Breaking Bad).