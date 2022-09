Pourquoi la série "Bad Sisters" est un des "must" de la rentrée ?

Au casting de Bad Sisters : Sharon Horgan, Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene et Eve Hewson. Comment ce remake d’une série flamande, intitulée Clan, sort de la mêlée ? Pourquoi le label Mute a signé Miss Grit ? Pourquoi Le prince de Babylone est un livre explosif sur Yves Saint Laurent ? Mathias Malzieu a-t-il raison de se lancer dans une comédie musicale ? Comment Lomepal a-t-il été influencé par The Strokes ? Et pour la chanteuse Grimes, "sky is the limit" ?

Beaucoup d’interrogations, plein de réponses dans La semaine des 5 heures du 22 septembre.