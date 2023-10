Pourquoi la santé mentale des hommes est-elle encore ignorée par les publicitaires ?

La seconde raison pour laquelle on ne parle pas suffisamment de la santé mentale des hommes, c'est le contexte.

"C'est très difficile de plaider la cause des hommes ces dernières années, parce que 50% de la réussite d'une campagne repose sur le contexte. Or le contexte n'est pas en faveur des hommes blancs, hétérosexuels, de 50 ans. Je le dis à la radio. Donc, quand on parle de ces hommes-là, comme l'a fait le Norwich City Football Club, les gens s'insurgent. C'est pour ça que j'ai trouvé ça courageux. Et je me dis qu'on arrive peut-être à un petit tipping point ou à pouvoir maintenant parler à nouveau de la santé mentale."

C'est effectivement plus compliqué pour les hommes de se confier, mais on observe de plus en plus que leur parole se libère :

A Bruxelles, il existe un cercle d'hommes, organisé par le Centre Yaka , qui propose plusieurs formules pour que les hommes puissent se reconnecter à eux-mêmes : cycles de 6 soirées, stages, parcours initiatiques...

Il y a aussi le mouvement Movember, créé en 2003 d'abord pour la santé physique des hommes (cancers des testicules, de la prostate, etc...), qui inclut aujourd'hui la santé mentale.

"Le sujet est encore trop peu soutenu par les marques, et pourtant plein de marques seraient légitimes pour supporter ce mouvement et parler de la santé mentale des hommes. Parce que si les hommes vont mieux, c'est la société tout entière qui ira mieux", affirme Aurélie Russanowska.