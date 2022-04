Pourquoi la Russie souhaite-t-elle que les Européens payent leur gaz en roubles ?

Plusieurs raisons peuvent pousser Vladimir Poutine à exiger des paiements en rouble. La probablement serait, selon plusieurs experts, de redonner de la valeur au Rouble. Dès le 24 février et le déclenchement des hostilités contre l’Ukraine, "la bourse de Moscou a fait le plongeon et le cours du rouble est parti en vrille vers le bas", rappelle Tanguy de Wilde d’Estmael, professeur de relations internationales à l’UCLouvain. Ainsi, lorsqu’en mars, Vladimir Poutine a, pour la première fois annoncé qu’il exigerait des paiements en roubles, "le rouble avait repris de la vigueur à ce moment-là", ajoute Tanguy de Wilde d’Estmael.

C’est aussi l’analyse que fait Bertrand Candelon, économiste et professeur à la Louvain School of Management de l’UCLouvain. Poutine "essaie de renflouer la valeur du rouble par ce que dans les réserves de la banque centrale, il y a des devises étrangères, mais comme il y a embargo, il y a l’impossibilité pour la Russie de convertir ces devises étrangères". "Si certains pays acceptent, ils vont être obligés de demander du rouble qui s’était déprécié. Et on voit que le rouble s’apprécie de nouveau. Il va y avoir une demande pour le rouble", ajoute Bertrand Candelon.

C’est donc une manière d’essayer de contourner les sanctions en espérant rendre le rouble plus important.