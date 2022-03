Pourquoi la rédaction de la RTBF dit "Kiev" et pas "Kyiv"

Depuis le début de la guerre, la question du nom de la capitale de l’Ukraine s’est invitée dans les médias. Kiev ou Kyiv ? Ces deux termes charrient une histoire, voire un positionnement politique, comme cet article de notre rédaction Info le décrit.

Mais puisque nous vous expliquons à quel point le terme Kyiv peut être important du point de vue ukrainien, comment expliquer que la rédaction privilégie aujourd’hui le terme Kiev ? Nous avons reçu de multiples questions à ce sujet, sur les réseaux sociaux ou au service Médiation.

Dans sa chronique pour l’émission Déclic (voir la vidéo en tête d’article), Marie Vancutsem explique que la RTBF a fait ce choix de façon coordonnée avec les autres médias francophones publics. Kiev, c’est en effet le terme le plus habituel en français.

Jean-Pierre Jacqmin, le Directeur de l’Information à la RTBF précise : "Ce n’est pas un choix politique, c’est un choix d’usage. Si on voit que l’usage évolue, on accompagnera cette évolution". La priorité est ici, "à ce stade", d’être "le plus clair possible pour un média grand public, donc on utilise la dénomination la plus connue par les gens, Kiev. Il est important pour nous que les gens puissent se repérer."

D’autres médias surtout anglo-saxons ont fait des choix différents. C’est aussi le cas par exemple, en France, du journal Libération, qui s’en est expliqué ici. La question continue de traverser les rédactions, comme cet article le montre bien pour la France. Et elle se pose aussi différemment selon qu’on soit un média de presse écrite ou, comme la RTBF, actif sur le web, en radio et en télé, avec une attention particulière aux usages en vigueur à l’oral également.

►►► Cet article n’est pas un article d’info comme les autres : plus d’info sur la démarche Inside de la rédaction ici.