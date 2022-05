Pourquoi la pêche au drone est une véritable menace pour la biodiversité.

Grâce aux drones, on peut prendre de l'altitude et repérer les bancs de poissons à plus grande distance du bord de mer. L'engin s'élève et peut parcourir jusqu'à 850, voire 950 mètres, de distance.

Grâce à cette méthode, il est possible de jeter la ligne là où il faut, quand il faut et surtout à des endroits imperceptibles à l’œil nu puisque le pêcheur se trouve sur le rivage.

Pour les poissons légers, le drone peut être capable de soulever la ligne qui a été mordue. Pour les espèces plus imposantes, la ligne peut être détachée de l'engin volant sur simple commande (la canne à pêche pouvant être reliée au bolide volant) tandis que le pêcheur décidera de ramener lui-même à la main sa capture.

Les défenseurs de la pêche au drone revendiquent cette pratique pour sa capacité à attraper de plus gros spécimens. En 2016, deux pêcheurs australiens avaient fait le buzz sur les réseaux sociaux avec la capture d'un thon de 20 kilos pêché par drone.