Pourquoi la participation de Sepp Kuss à la Vuelta peut être un souci pour Remco Evenepoel

Sepp Kuss participe à la Vuelta 2023. Une bonne chose pour son équipe. Car l’Américain est un lieutenant de luxe pour la Jumbo-Visma.

Quand Jumbo-Visma gagne un Grand Tour, Sepp Kuss est à chaque fois de la partie. Un sacré porte-bonheur pour l’équipe qui tentera de remporter le 3e et dernier Grand Tour de sa saison sur la Vuelta après avoir déjà fait mainmise sur le Giro et le Tour de France.

Si on regarde aussi son total de Grands Tours disputé, Kuss a un taux de victoire de 54,5%. Il a pris le départ de 11 Grands Tours et son équipe en a gagné six.

L’Américain était présent lors des victoires sur la Vuelta 2019 (Roglic), 2020 (Roglic) et 2021 (Roglic), sur le Tour de France 2022 (Vingegaard) et 2023 (Vingegaard) ainsi que sur le Giro de 2023 (Roglic). Son équipe a échoué (de peu) avec lui sur la Vuelta 2018 et 2022, Giro 2019 et le Tour 2020 et 2021.

De quoi donc donner des ailes à son équipe pour le Tour d’Espagne qui démarre le 26 août ? Et donner des sueurs froides aux autres teams, dont celui de Remco Evenepoel ?

L’Américain dispute aussi son cinquième Grand Tour consécutif. Il peut également, en cas de victoire finale de Primoz Roglic ou Jonas Vingegaard, devenir le premier coureur à gagner les trois Grands Tours la même année en tant que coéquipier. Vous avez dit coureur précieux ?