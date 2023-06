Pourquoi la musique nous donne-t-elle la chair de poule ?

Que ce soit dans nos écouteurs ou lors d’un concert, certains artistes ont le don d’émouvoir. Leurs paroles ou leur musicalité nous transportent. Parfois, l’émotion est si grande qu’on la ressent physiquement : la gorge se serre, le rythme cardiaque s’accélère ou pour certains individus, les poils se hérissent. Une belle musique et voilà qu’ils frissonnent : une réaction du corps qui ne serait pas tout à fait la norme.

En 2017, le Docteur Matthew Sachs, alors encore étudiant, s’intéresse aux effets de la musique sur le cerveau. Il s’interroge sur sa capacité à nous donner la chair de poule. Le jeune chercheur en neurosciences rassemble un groupe de 20 personnes qu’il divise en deux : ceux qui ont des frissons en écoutant de la musique et ceux qui n’en n’ont pas. A l’écoute de leur musique préférée, une analyse de l’activité cérébrale des participants est effectuée. Les individus ressentant des frissons ont alors montré des connexions neuronales plus nombreuses entre leur cortex auditif, le centre de traitement des émotions et leur cortex préfrontal, qui est impliqué dans la cognition complexe (comme l’interprétation du sens d’une chanson).

D’un individu à l’autre, nos cerveaux traitent différemment la musique et les émotions qui lui sont associées. Pour Matthew Sachs, l’idée n’est pas de hiérarchiser les fonctionnements, ce type de réponses provenant certainement de notre évolution : les notes aiguës pouvant être d’abord analysées comme des pleurs ou des gémissements notamment.