Pourquoi la mini-série "Time" sur Auvio renouvelle-t-elle le genre du 'film de prison' ?

Time, une mini-série de la BBC avec Sean Bean et Stephen Graham débarque sur Auvio. Le premier incarne un détenu, le second un gardien de prison. Sean Bean est un peu "utilisé à contre-emploi parce que d'habitude il fait des rôles de durs" analyse Hugues Dayez. Il joue un enseignant qui écope de 4 ans de prison pour avoir renversé quelqu'un sur la route en état d'ivresse.

"Il y a un argument dramatique très intéressant : le gardien de prison a 20 ans de service, il n'est pas du tout la caricature de la brute sadique comme on a souvent dans certains films de prison. c'est quelqu'un qui fait son métier de manière extrêmement honorable et rigoureuse". Sauf qu'il a lui aussi un fils emprisonné ailleurs... et sert de chantage aux malfrats qu'il surveille. "Le gardien est complètement impuissant car il veut protéger son fils et en même temps rester intègre dans son métier". On est loin du suspens autour d'une évasion de prison, mais sur l'évolution psychologique des deux hommes qui cherchent à rester fidèles à eux-mêmes. Sean Bean se demande s'il peut survivre en prison sans devenir un voyou et garder un comportement irréprochable. "C'est incroyablement efficace, le réalisateur est au service des acteurs et du scénario".