Pourquoi la "Marche Turque" de Mozart est-elle plutôt d'inspiration française ?

Wolfgang Amadeus Mozart était un enfant prodige. Lorsqu’il est petit, son père, Léopold Mozart, remarque vite que son fils, et sa fille aussi d’ailleurs, Nannerl, ont un certain talent. Dès 1692 (Wolfgang a alors 6 ans) Mozart père entame un tour des grandes villes européennes avec ses deux enfants pour les faire exhiber un peu partout : Munich, Vienne, La Haye, Amsterdam, Paris, Londres… Et même Bruxelles !

Mais ce n’est pas la Bruxelles qui nous intéresse ici mais, plutôt Paris. Une ville où Mozart retournera avec sa mère en 1778 à l’âge de 22 ans. Sa mère y mourra subitement et le compositeur en sera très affecté. Il traverse alors une des périodes les plus sombres de sa vie. De plus, Mozart est très mal accueilli en tant que compositeur en France. Par la suite il ira s’installer à Vienne, épousera Constance Weber, composera beaucoup et mourra en 1791, à 35 ans.

Mais si on parle de ce voyage à Paris de Mozart, c’est parce que la partition de la 11e sonate pour piano est un hommage à la France. Cette sonate pour piano n°11 s’inspire d’une écriture très française dans sa rythmique et thématique. C'est ce que signale le Guide de la musique de piano (ed. Fayard) : "Par leur esprit, les trois mouvements constituent un hommage à la France : L'Andante grazioso (1er mouvement), d'essence très française par son rythme et sa thématique est tout à fait mozartien dans son harmonisation ; Le Menuetto (2e mouvement) est une grande pièce noble et lyrique traitée librement à la française ; Le Rondo alla turca est un rondo plus français que turc".

Mais le troisième mouvement (Rondo alla turca) est en fait un pastiche, une imitation d’une compagnie de janissaires turcs.