Pourquoi la Marche Turque de Mozart a-t-elle une histoire commune avec la France ?

Mais l’histoire de La Marche Turque aux 20e et 21e siècles ne s’arrête pas là ! Si la mélodie très célèbre venait du 3e mouvement de la sonate n°11 de Mozart, le premier mouvement a quant à lui inspiré le groupe britannique Massive Attack en 2004 pour You’ve Never Had a Dream.

La 11e sonate de Mozart a beaucoup inspiré le cinéma et la télévision : on l’entend dans Le Truman Show mais aussi dans les Simpson, la série How I met your mother ou plus récemment dans le film Caprice d’Emmanuel Mouret.