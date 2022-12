Pourquoi la maladie de Parkinson ralentit les mouvements : une étude belge trouve une explication

Aujourd’hui, la maladie de Parkinson ne se guérit pas et aucun traitement n’existe pour ralentir son évolution. Les seuls traitements donnés aux patients concernent les traitements des symptômes provoqués par la maladie mais ne soigne pas Parkinson en lui-même.

En attendant, Olivier conseille à toutes les personnes atteintes comme lui de cette maladie, de bouger toujours plus, ne pas s’isoler chez soi et garder des contacts sociaux. "C’est vraiment très important et quand on est jeune, on espère encore faire plein de choses. Ce n’est pas parce qu’on a Parkinson que la vie s’arrête", rappelle-t-il.