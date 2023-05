Pourquoi la Lune vous paraît grise ces dernières nuits ? C’est la lueur de Vinci !

Comme la Nasa l’explique, cette lueur grise apparaît en fait à cause d’une double réverbération de la lumière du soleil, réfléchie par la Terre après le coucher du soleil, "cette source lumineuse provenant de la Terre est environ 50 fois plus brillante que la lumière d’une pleine lune". Il est assez incroyable de se rappeler que lorsque Léonard de Vinci a théorisé cette réverbération (sur les océans d’après lui), Copernic n’avait pas encore prouvé que la Terre tournait autour du Soleil et non l’inverse (1543).

Il faudra attendre plusieurs siècles plus tard, quand les astronautes d’Apollo 11 ont remarqué depuis l’espace que la lumière n’est pas réfléchie par les océans, comme le pensait Leonard, mais par les nuages et la banquise.

Pour tous ceux qui espèrent voir ce phénomène ce soir (visible depuis dimanche mais ce soir devrait être un des meilleurs moments), croisons les doigts qu’il y ait suffisamment de nuages pour réverbérer la lumière mais quelques éclaircies pour pouvoir admirer la Lune !