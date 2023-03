Pourquoi la Lune nous paraît-elle parfois beaucoup plus grande ?

Les astronomes ont tenté à maintes reprises de donner une explication à ce phénomène. On a pensé un moment que l’atmosphère faisait un effet de loupe (ce qui n’est pas le cas puisque l’illusion n’est visible que par notre cerveau).

Selon certains, nous vivrions cette illusion d’optique parce que notre cerveau croit que les objets à l’horizon sont plus proches qu’à leur zénith. Comme l’explique la Nasa, "il semble que notre cerveau ne sache pas que la distance de la Lune ne change pas tant que ça, peu importe où elle se trouve dans le ciel une nuit donnée."

D’autres s’aventurent à penser que ce serait une question de perspective, quand la Lune est plus basse (au lever et au coucher), on peut la comparer avec d’autres éléments (arbres, immeubles, villes) et notre cerveau rend la Lune plus proche et plus grande qu’elle ne l’est en réalité. Cependant cette solution n’explique pas pourquoi les astronautes de l’ISS (qui n’ont ni arbre, ni immeuble dans leur champ de vision) subissent aussi cette illusion lunaire…

En conclusion, nous n’avons pas de réponse définitive à vous apporter mais on peut toujours profiter de la beauté de ces moments, sans les comprendre.

Pour ceux qui parlent anglais et veulent se pencher plus profondément sur les dernières propositions de solution, vous pouvez parcourir les travaux de Walter C. Gogel et Davis L. Mertz. Et pour ceux que les théories de grands scientifiques comme Léonard de Vinci, Kepler, Descartes ou Huyghens, au cours des siècles, intéressent, il y a le livre de Helen Ross et Cornelis Plug.