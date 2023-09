Pourquoi la jeune Madissone Massy a-t-elle été reconnue coupable d’assassinat ?

Les jurés viennent de se prononcer à la Cour d'Assises de Mons dans le procès de la mère infanticide. Madissone Massy, 29 ans, est reconnue coupable d’assassinat. De meurtre avec préméditation, donc.

En juillet 2019, cette jeune maman de Dour, a asphyxié son bébé dans une chambre d’hôpital à Hornu.

L’audience de ce jeudi a commencé par un moment poignant : c’est en sanglots que Madissone Massy a pris la parole pour évoquer son bébé, qu’elle a asphyxié en juillet 2019 : "Ça fait quatre ans que je souffre de son absence. Je me mords les doigts assez. Je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas sa mort. Il me manque… J’ai son odeur, j’ai ses vêtements à la maison. Tous les jours, je les sens". Silence dans la cour. Seuls résonnent les sanglots de la jeune femme. "J’aime mon fils. Je regrette".

C’était en effet tout l’enjeu du procès : la jeune femme a-t-elle voulu tuer son bébé de neuf mois ? Pouvait-elle ignorer qu’en lui mettant une couverture sur le visage et en appuyant de longues minutes sur sa poitrine… Pouvait-elle ignorer ce qui allait se passer ? C’est la question posée hier par l’avocat général dans un brillant et sévère réquisitoire. Le jury vient de décider que non.

La motivation du jury repose sur de nombreux éléments révélés au cours de l’instruction et au cours du procès : d’abord le décès d’Enzo, évidemment (qu’elle aurait pu empêcher en interrompant sa manœuvre d’asphyxie, ndlr), la recherche qu’elle fait quelques jours avant le drame sur Google avec les mots clés "étouffer bébé", le fait qu’elle place une couverture sur le petit garçon, alors que nous sommes en juillet et qu’il fait "une chaleur étouffante". Le jury a aussi estimé que d’autres éléments étaient probants en ce qui concerne la préméditation : par exemple quand elle promène son bébé dans les couloirs avant le drame, afin de "montrer aux infirmières que tout va bien". Idem quand elle actionne la sonnette d’alarme à quatre reprises pour, à chaque fois, dire aux infirmières qu’il s’agit d’une erreur et ainsi endormir leur vigilance.

Madissone Massy n’a pas l’air de comprendre ce qui se passe. Elle est toujours immobile dans son box, complètement fermée.

Le président continue à énumérer les raisons qui l’ont motivé à prononcer un verdict d’assassinat (le crime le plus grave prévu par le Code pénal) : le fait qu’elle ne pose pas les électrodes du petit Enzo afin qu’on ne détecte pas une insuffisance respiratoire.

La jeune maman de 29 ans risque la perpétuité. Ses avocats vont s’atteler dans les minutes qui viennent à convaincre le jury qu’elle bénéficie de circonstances atténuantes.