Pourquoi la Gen Z est-elle fascinée par les années 2000, une époque qu’elle a à peine connue ?

Ce retour vers le passé a fait renaître des marques cultes des années 2000 comme Von Dutch, Juicy Couture, Miss Sixty ou Ed Hardy.

Il a aussi remis au goût du jour une envie de strass et de paillettes, de papillons et de couleurs ultra vitaminées, de cheveux bicolores, de "spiky buns" (qui consiste à laisser les pointes de vos cheveux dépasser de votre chignon pour lui donner un look hérissé), de butterfly haircut, des tresses perlées afro ou des "french braids" (qui consiste à tresser à moitié une mèche).

Les Z optent pour le glamour, l’exubérance et l’audace de cette décennie (un style festif qui semble manquer à leur époque) avec l’aide d’influenceurs et de stars d’aujourd’hui, à l’image des chanteuses Dua Lipa et Olivia Rodrigo, Bella Hadid ou Hailey Bieber.