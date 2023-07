Pourquoi la France fête-t-elle le 14 juillet ?

Remontons le temps. Un an jour pour jour après la chute de la Bastille, les choses se sont calmées dans le royaume de France. Pour l’instant. Afin de montrer que le pays est enfin uni et apaisé, l’Assemblée constituante et le marquis de Lafayette ont l’idée d’organiser, à Paris, une grande célébration. Comme ce qui se fait déjà ailleurs en province pour célébrer les fédérations de la garde nationale. Une gigantesque esplanade est aménagée pour accueillir les festivités. On raconte que pour ce terrassement, toutes les classes de la population se retroussent les manches, des nobles aux bourgeois en passant par les soldats et les moines. Un récit sans doute un peu trop beau pour être vrai.

Le 14 juillet 1790, une foule s’amasse pour voir 14.000 soldats des fédérations défiler des ruines de la Bastille jusqu’au Champ de Mars. Là, l’esplanade accueille 400.000 spectateurs. Louis XVI et Marie-Antoinette sont là. On célèbre un Te Deum. Le Roi prête le serment de maintenir la Constitution. Une grande fête populaire à lieu. Bref, l’événement est signe d’unité et ressemble à s’y méprendre à nos fêtes nationales contemporaines.