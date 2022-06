Pourquoi la Flandre est-elle enlisée dans le problème de l’azote ? Et en Wallonie ?

"En Flandre, on peut avoir une exploitation de très petite superficie avec de très grosses porcheries, confirme l’ingénieur d’AgroBiotech. Et donc, il n’y a pas beaucoup de cultures pour valoriser l’azote du lisier. Il devient alors un déchet."

Car tout l’enjeu pour l’agriculteur, c’est de trouver la juste dose d’azote, dans ce cas-ci, de lisier pour que la plante puisse l’absorber pour grandir. Christophe Vandenberghe compare cette part d’azote à une assiette. "Ça ne sert à rien de trop remplir l’assiette des cultures sinon, comme nous, elles ne la termineront pas. Au contraire, s’il n’y a rien dans l’assiette, elles ne grandiront pas."

"La plupart des cultures ont besoin d’azote dans le sol si ce n’est peut-être les petits pois et les haricots qui le puisent dans l’air, détaille l’ingénieur. Au contraire, le blé, la betterave, la pomme de terre et le maïs ont besoin d’azote. Soit il est fourni par l’agriculteur via le lisier, le fumier, l’engrais de synthèse, soit par le sol qui contient énormément d’azote et ce, sous une forme où il n’est pas entraîné par les eaux de percolations dans les nappes phréatiques et donc elle n’est pas problématique pour l’eau. Contrairement à l’azote qu’on retrouve sous forme de nitrate, elle, elle est problématique pour l’eau puisqu’elle est mise en solution et descend avec l’eau de pluie dans les nappes." Ce qui pollue l’eau. C’est là que ça pose problème.

La Flandre a mis en place un système de contrôle pour savoir où le lisier est épandu mais ça n’a pas suffi. D’autant plus que le sol prend du temps à digérer tout cet azote, ça ne se fait pas du jour au lendemain. "Il faut des années pour que le sol retrouve un équilibre."

Le lisier a aussi le problème de transformer l’azote en ammoniac dans l’air, des particules fines.

En Wallonie, l’élevage bovin est davantage présent. "Tel qu’il est pratiqué chez nous, je pense que c’est une bonne chose car il permet d’entretenir les prairies. Et les prairies se nourrissent d’azote toute l’année. Et ce n’est pas pour rien que les eaux souterraines en Condroz, en Famenne et en Ardenne sont de bonne qualité." Des zones naturelles connues pour leur élevage de vaches.