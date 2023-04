Pourquoi la Finlande rejoint l'OTAN ?

La Finlande vient d’intégrer l’OTAN, l’Organisation du Traité Atlantique Nord, qui a été créé après la deuxième guerre mondiale dans le but d’éviter de futures guerres.

La procédure a été très courte, un an à peine. Depuis un an, le monde a changé. La Russie a envahi l’Ukraine et fait peur à tout le monde. Surtout aux pays qui partagent des frontières avec la Russie. Comme la Finlande.

La Russie n’est pas très contente de cet élargissement. Son but était de justement éviter que l’OTAN s’agrandisse et touche ses frontières. La Suède devrait sans doute suivre.

L’OTAN est donc composé maintenant de 31 pays. Découvrez notre article " L’Otan expliqué aux enfants "