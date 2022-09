Pourquoi la famille royale des Pays-Bas a été huée ?

Ce mardi 20 septembre a été mouvementé pour la famille royale des Pays-Bas. Pour son premier Prinsjesdag, la princesse Catharina-Amalia va certainement s'en souvenir.

Comme le rapporte De Standaard, la famille royale des Pays-Bas a été huée lors de leur déplacement dans la ville de La Haye pour cette journée spéciale.

La raison de ce mécontentement ?

De nombreux agriculteurs et fermiers sont mécontents à cause de la "crise de l'azote". Aux Pays-Bas, un grand plan national de réduction des émissions azotées vise notamment l'élevage et a pour but de réduire de plus de 30% le cheptel à l'horizon 2030.

Découvrez en vidéo le passage de la famille royale :