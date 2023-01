Pourquoi la disparition des éléphants menace aussi la planète.

Les éléphants d’Afrique sont menacés. En l’espace de trois décennies, la part de leur population a chuté de plus de 80%. Un déclin inquiétant principalement lié au braconnage intensif qui sévit dans cette région du monde. Mais l'extinction de cette espèce aurait également des conséquences directes sur le réchauffement climatique et plus précisément sur la capacité des arbres à absorber et à stocker le carbone. C’est la conclusion d’une étude publiée cette semaine dans la revue PNAS.

Réalisée en collaboration avec des chercheurs américains de l’université Saint-Louis et des scientifiques français du CNRS, les travaux insistent sur les répercussions que la disparition des éléphants pourrait avoir sur les arbres de la forêt du bassin du Congo et de l'Afrique de l'Ouest. D’après leurs estimations, la deuxième plus grande forêt pluviale du monde pourrait perdre entre 6% et 9% de sa capacité de stockage de carbone.