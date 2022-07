Pourquoi la créatrice de la série "Friends" se sent coupable

Marta Kauffman est la co-créatrice de la série populaire datant de 25 ans et affronte aujourd’hui les critiques quant au manque de représentation de personnes de couleur dans la sitcom.

La série était très majoritairement composée de personnages blancs, et malgré son énorme succès, cela lui a valu son lot de critiques que les créateurs de la série ont toujours nié. De nombreux observateurs se sont longtemps demandé comment les personnages existaient dans un environnement à prédominance blanche, alors que la série se passait à New York. Lauren Tom, Gabrielle Union, Mark Consuelos et Craig Robinson faisaient partie des personnes de couleur à être apparus dans la série, mais leurs interactions avec les personnages principaux étaient souvent éphémères. Et en 2003, la réponse la plus médiatisée à la critique a été donnée avec Aisha Tyler, professeur de paléontologie qui a travaillé avec Ross et est finalement sortie avec lui, mais même ce personnage avait disparu après seulement neuf épisodes.

À présent, pour Marta Kauffman, il est temps d’essayer de se racheter : elle vient notamment de faire don de 4 millions de dollars à l’Université Brandeis de Boston pour soutenir leur programme d’études africaines et afro-américaines.

"Je suis gênée de ne pas avoir su mieux il y a 25 ans" a déclaré la scénariste et productrice américaine.

"L’échec de la série à être plus inclusive, a dit Kauffman, était un symptôme de son intériorisation du racisme systémique qui sévit dans notre société." Elle en est arrivée à voir les choses plus clairement à la suite du meurtre de George Floyd en 2020 par la police de Minneapolis et au mouvement de protestation qui a suivi autour d’elle.

Kauffman a insisté pour mettre également à profit cette prise de conscience tardive du racisme en créant des émissions de télé plus diversifiées à l’avenir : "Je veux m’assurer désormais dans chaque production que je fais que je suis consciente d’embaucher des personnes de couleur et de rechercher activement de jeunes écrivains de couleur."



L’année dernière, "Friends : The Reunion" a contourné le problème de la diversité en célébrant la fan base diversifiée de l’émission à travers des séquences hommages de fans queer et de fans de couleur, et en mettant en vedette des invités tels que les BTS, Malala Yousafzai et Mindy Kaling. Un peu flagrant !