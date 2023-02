Pourquoi la Corée du Nord multiplie-t-elle les tirs de missiles en ce début d’année ?

Le risque d’escalade est finalement permanent parce que la Corée du Nord a développé ces 4-5 dernières années des capacités qui sont à même de changer le rapport de force dans la péninsule. Ainsi, ses capacités à courte portée pour réaliser des frappes précises et sont capables de pénétrer la défense antimissiles sud-coréenne.



En plus de ses capacités, la Corée du Nord bénéficie aussi d’un contexte international qui lui donne des marges de manœuvre supplémentaires. Antoine Bondaz de la Fondation pour la recherche stratégique les résume en trois mots : banalisation, distraction et division.

"On constate premièrement une banalisation des essais balistiques nord-coréens. Il y en a eu tellement ces dernières années, des dizaines chaque année, que certains n’ont même plus été dénoncés par la communauté internationale. On perçoit également que la couverture médiatique après un essai à porte intercontinentale est plus faible qu’en 2017 lorsqu’elle a testé ce premier missile. Troisièmement, les Occidentaux ont pour l’instant le regard détourné vers l’Ukraine et la Russie, et dans une moindre mesure vers la Chine et Taïwan. La situation sur la péninsule coréenne n’arrive qu’en troisième plan. Enfin, on constate une division au sein même du Conseil de sécurité de l’ONU, puisqu’en mai 2022, pour la première fois, la Chine et la Russie ont mis leur veto à un projet de résolution condamnant et sanctionnant le programme balistique européen."

Cette division au sein du Conseil de sécurité de l’ONU est illustrée encore dernièrement par la demande du Japon ce lundi d’organiser une réunion d’urgence, une demande restée sans réponse. Et de fait, il ne faut plus compter au sein de ce Conseil de sécurité sur des votes positifs de la Russie ou de la Chine sur cette question.

Et si l’essai devenait nucléaire ? Il est probable que les deux pays mettent leur veto sur un projet de résolution condamnant et sanctionnant un tel essai. Donc on le voit il y a une vraie inquiétude internationale dans l’escalade des menaces de la Corée du Nord.