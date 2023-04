Pourquoi la consommation mondiale de vin a chuté en 2022 ?

Avec la hausse du prix des bouteilles et la baisse de pouvoir d’achat, la consommation mondiale de vin et champagne s’est repliée en 2022, a indiqué jeudi l’Organisation internationale du vin (OIV).

Sous l’effet d’une hausse de 15% des prix moyens des bouteilles exportées de France, les expéditions atteignent 37,6 milliards d’euros, "le chiffre le plus élevé jamais enregistré", selon le rapport annuel de l’organisation.

Après une embellie en 2021, liée à la levée progressive des restrictions sanitaires contre le Covid-19, "la guerre en Ukraine et la crise énergétique associée, ainsi que les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales, ont entraîné une flambée des coûts de production et de distribution", a indiqué l’OIV. Les coûts du gaz ou du verre se sont envolés pour les producteurs, le prix des bouteilles aussi, ce qui s’est traduit par une baisse des volumes consommés. Ils tombent à 232 millions d’hectolitres, en repli de 1% par rapport à 2021.

L’inflation mondiale se maintient à des niveaux très élevés, et "les prix du vin ne vont pas baisser" dans les prochains mois, a prévenu le directeur général de l’OIV, Pau Roca, lors d’une conférence de presse.

"La consommation a changé de manière importante : les vins rouges perdent des parts de marché, tandis que d’autres catégories comme le mousseux ou le rosé sont en progression."

Les vins haut de gamme, prisés par une clientèle aisée, résistent aux difficultés. De manière générale, la consommation de vin décroît "à un rythme régulier" depuis 2018, tirée notamment vers le bas par une diminution constante de la consommation chinoise (-16% en 2022).

"Les États-Unis continuent d’être le plus gros consommateur du monde", et également le premier importateur, selon M. Roca. La production mondiale de vin, estimée à 258 millions d’hectolitres en 2022, est meilleure qu’attendu, avec une baisse de seulement 1%.

"Une série d’événements météorologiques défavorables -- gel printanier, grêle, chaleur excessive et sécheresse -- ont été observés tout au long de l’année 2022", souligne l’OIV. Cependant, "l’absence de maladies graves du raisin et l’arrivée de pluies à la fin de l’été ont compensé" les aléas climatiques. L’Italie, la France et l’Espagne produisent encore cette année plus de la moitié du vin écoulé dans le monde.