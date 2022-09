Pourquoi la Commission européenne ne veut-elle pas d’un plafonnement général des prix du gaz ?

Ces options vont-elles satisfaire le groupe des 15 ? La Belgique y voit une avancée. La France veut aller plus loin et plus vite. Mais d’autres comme les Pays-Bas et surtout l’Allemagne ne veulent pas entendre parler de plafonnement du prix du gaz. À Berlin, on joue la carte nationale. Le chancelier Olaf Scholz a présenté hier un nouveau plan de 200 milliards d’euros pour soutenir les ménages et les entreprises.

Des Etats-membres divisés, une Commission européenne peu enthousiaste, le plafonnement général du prix du gaz n’est pas près de sortir des cartons aujourd’hui.